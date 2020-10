Riaccendiamo i Fuochi: Ristorante Bagutto di Milano (streaming)

Lunedì 26 ottobre 2020 è andata in onda la prima puntata della prima stagione di Riaccendiamo i Fuochi, programma in onda su canale Nove (n.9 DTT) alle ore 21,30 e presentato dal ristoratore romano Francesco Panella già noto per il format Little Big Italy.

La formula ricorda Cucine da Incubo e Spie al Ristorante e vede lo chef intervenire su attività in crisi con l’aiuto di un infiltrato. Qui trovate orari e scheda del programma. La prima puntata vede protagonista il Ristorante Bagutto di Milano (già noto come Antica Trattoria Bagutto fondata nel 1294) gestito da Veronica in perenne dissidio con Gemma, la compagna del nonno di Claudio, che ha avuto l’idea di chiamare Panella. L’infiltrato è Allan Bay, giornalista e critico gastronomico del Corriere della Sera.

Riaccendiamo i Fuochi in Streaming: Bagutto

Nell'attesa ecco il promo dell'episodio.

Diciotto anni, grande passione e un’idea precisa del suo futuro: questo è l’identikit del complice di @panellafra, desideroso di salvare lo storico ristorante di famiglia.#RiaccendiamoIFuochi vi aspetta con la prima puntata lunedì 26 alle 21.25 sul #Nove pic.twitter.com/33j7OibLMa — NOVE (@nove) October 24, 2020