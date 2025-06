Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 8 giugno 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di questa sera prevede le seguenti inchieste.

Una manciata di multinazionali controlla quasi tutte le birre industriali, ma in Italia la conoscenza su questo prodotto così diffuso è ancora scarsa. Se ne occupa la puntata di stasera con l’inchiesta «Birra. E non sai cosa bevi», di Bernardo Iovene e Lidia Galeazzo.

L’inchiesta rivela che le birre industriali più vendute in Italia, analizzate da un mastro birraio e un esperto spillatore, ottengono appena la sufficienza, con difetti come eccesso di alcol e sapore troppo zuccherino. La birra, un alimento da trattare con cura, non andrebbe mai bevuta «a canna». Fondamentale è la spillatura corretta, per una schiuma senza bolle, e l’attenzione alla CO2, che in eccesso può causare disturbi gastrici, mal di testa e alterare il gusto. E alla fine si parla anche della rivoluzione delle birre artigianali.

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.

