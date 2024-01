Report stasera: anticipazioni puntata 7 gennaio 2024: le Brigate Rosse e l’oro del Ghana

Seguici su Whatsapp - Telegram

Domenica 7 gennaio 2024, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di Report di questa sera si occuperà di diversi temi di attualità; vediamo quali.

Report: Il mistero delle Brigate Rosse e l’oro del Ghana

Nella puntata speciale di domenica 7 gennaio 2024, il programma d’inchiesta italiano “Report” ha esplorato i legami tra il gruppo terroristico italiano Brigate Rosse e il commercio illegale d’oro in Ghana.

Le Brigate Rosse erano un’organizzazione terroristica di estrema sinistra attiva in Italia dalla fine degli anni ’60 all’inizio degli anni ’80. Hanno rapito e ucciso diversi importanti politici e uomini d’affari italiani, tra cui il Primo Ministro Aldo Moro nel 1978.

Negli ultimi anni, sono emerse crescenti prove che le Brigate Rosse ricevevano finanziamenti dalla vendita di oro illegale dal Ghana. Questo oro è stato estratto utilizzando lavoro forzato e lavoro minorile, ed è stato spesso contrabbandato fuori dal Ghana e venduto sul mercato internazionale.

La puntata di “Report” ha presentato interviste ad attivisti e giornalisti ghanesi che stanno indagando sul commercio illegale d’oro nel loro paese. Hanno descritto come le Brigate Rosse utilizzavano i loro contatti in Italia per riciclare l’oro e spostarlo in tutto il mondo.

La puntata ha anche incluso filmati delle operazioni minerarie in Ghana, che mostravano le dure condizioni che i minatori devono affrontare. Alcuni minatori lavorano in tunnel pericolosi, mentre altri vengono pagati solo 2 dollari al giorno.

La puntata di “Report” ha concluso che il coinvolgimento delle Brigate Rosse nel commercio illegale d’oro è un monito della crisi umanitaria in corso in Ghana. Ha anche sottolineato la necessità di una cooperazione internazionale più forte per combattere il commercio di oro illegale.

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, 7 gennaio, alle 21.15 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.