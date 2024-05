Report stasera: anticipazioni puntata 5 maggio 2024: Food for Profit e Lobby Bruxelles

Seguici su Whatsapp - Telegram

Domenica 5 maggio 2024, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di Report di questa sera si occuperà di diversi temi di attualità; vediamo quali.

In questa puntata di Report ci saranno due inchieste principali:

1. “Food for Profit”: un documentario di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi che indaga sugli allevamenti intensivi in Europa. L’inchiesta svelerà come l’Unione Europea destina miliardi di euro a questo settore, nonostante i danni che provoca agli animali, all’ambiente e alla salute pubblica.

2. “Lobby Bruxelles”: un reportage che porta alla luce la realtà del lobbying all’interno del Parlamento Europeo. Grazie a una telecamera nascosta, un lobbista ha filmato i suoi colloqui con gli eurodeputati, mostrando le pressioni che vengono esercitate per influenzare le decisioni politiche.

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.