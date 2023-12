Report stasera: anticipazioni puntata 3 dicembre 2023

Seguici su Whatsapp - Telegram

Domenica 3 dicembre 2023, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Le tematiche al centro della puntata saranno varie e, come sempre, molto interessanti.

La puntata di Report del 3 dicembre 2023 è stata dedicata a due temi principali:

Il ruolo di Cyberealm, un’azienda che opera nel settore della cybersecurity, e il suo rapporto con le istituzioni italiane. Report ha scoperto che Cyberealm ha rapporti diretti e indiretti con apparati stranieri, e che ha svolto attività di intelligence per conto delle istituzioni italiane.

Report ha scoperto che Cyberealm ha rapporti diretti e indiretti con apparati stranieri, e che ha svolto attività di intelligence per conto delle istituzioni italiane. La situazione della peste suina africana in Italia. Report ha denunciato le irregolarità che hanno caratterizzato gli abbattimenti di maiali infetti, e ha chiesto al governo di fare di più per proteggere la salute pubblica.

Ecco i dettagli delle due inchieste:

Cyberealm: un’azienda che opera nell’ombra

Report ha scoperto che Cyberealm, un’azienda che opera nel settore della cybersecurity, ha rapporti diretti e indiretti con apparati stranieri. L’azienda ha sede a Roma, ed è stata fondata nel 2018 da Maurizio Gasparri, ex senatore di Forza Italia.

Report ha intervistato alcuni ex dipendenti di Cyberealm, che hanno raccontato che l’azienda ha svolto attività di intelligence per conto delle istituzioni italiane. In particolare, Cyberealm ha fornito informazioni sulle attività di gruppi terroristici e di organizzazioni criminali.

Report ha anche scoperto che Cyberealm ha rapporti con apparati stranieri. In particolare, l’azienda ha collaborato con l’agenzia di intelligence israeliana, il Mossad.

La peste suina africana: una minaccia per la salute pubblica

La peste suina africana è una malattia virale che colpisce i suini. La malattia è altamente contagiosa e può essere mortale per gli animali.

In Italia, la peste suina africana è stata rilevata per la prima volta nel 2022. Da allora, il virus si è diffuso in diverse regioni del Paese, causando l’abbattimento di centinaia di migliaia di maiali.

Report ha denunciato le irregolarità che hanno caratterizzato gli abbattimenti di maiali infetti. In particolare, l’inchiesta ha documentato casi in cui i maiali sono stati abbattuti in modo non conforme alle norme sanitarie, e in cui la carne dei maiali infetti è stata venduta al mercato.

Report ha chiesto al governo di fare di più per proteggere la salute pubblica. In particolare, l’inchiesta ha chiesto al governo di rafforzare i controlli sugli abbattimenti di maiali infetti, e di garantire che la carne dei maiali infetti non venga venduta al mercato.

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, 3 dicembre, alle 21.15 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.