Domenica 29 giugno 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di questa sera prevede le seguenti inchieste.

La Corte dei Conti, istituzione storica voluta da Cavour per vigilare sull’uso del denaro pubblico, rischia di perdere il suo ruolo di baluardo contro la cattiva gestione. La riforma, approvata alla Camera e in discussione al Senato, potrebbe ridurla a un ente burocratico, limitato a pareri preventivi, con sanzioni minime e amministratori pubblici protetti da assicurazioni pagate dai cittadini. Un’inchiesta di Danilo Procaccianti, con Goffredo De Pascale ed Eleonora Numicoda, svela le minacce a questa funzione cruciale.

L’inchiesta di Emanuele Bellano, con Raffaella Notariale e Carmen Baffi, mette sotto accusa il Gambero Rosso, noto per la guida ai vini italiani. Dietro i riconoscimenti si cela un sistema in cui le cantine pagano cifre elevate tramite pacchetti pubblicitari per ottenere visibilità. Al centro, un conflitto d’interessi che coinvolge l’editore Paolo Panerai, proprietario di una cantina toscana che acquista vino sfuso da Cantine Borghi. Ombre anche sulla Fondazione Cotarella, accusata di scarsa trasparenza.

Il Senato, cuore della democrazia italiana, gestisce 12 edifici storici con un appalto da oltre 20 milioni di euro. Carlo Tecce e Lorenzo Vendemiale rivelano irregolarità nella gara pubblica: l’azienda vincitrice, legata a un imprenditore con contatti a Palazzo Madama, avrebbe omesso documenti richiesti, sollevando dubbi su trasparenza e correttezza delle procedure.

Manuele Bonaccorsi e Chiara D’Ambros, con Madi Ferrucci, analizzano gli aiuti finanziari occidentali all’Ucraina, in guerra contro la Russia. UE e Fondo Monetario Internazionale offrono miliardi di prestiti, ma in cambio impongono riforme drastiche: liberalizzazioni, privatizzazioni e tagli alla spesa pubblica. Un approfondimento sulle condizioni di questi aiuti e i loro impatti.

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3.

