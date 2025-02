Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 23 febbraio 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di questa sera prevede le seguenti inchieste.

“Il postino” di Luca Chianca con Alessia Marzi: L’inchiesta esplora i cambiamenti in Poste Italiane, un’azienda che ha registrato 2 miliardi di euro di utili grazie ai servizi finanziari e assicurativi. Tuttavia, i portalettere affrontano condizioni difficili: contratti a tempo determinato brevi e straordinari non pagati. Il servizio dà voce ai lavoratori e analizza le scelte aziendali dietro questa situazione.

“Salmone da cani” di Giulia Innocenzi con Greta Orsi e Giulia Sabella: Il reportage torna sul caso di Michela Brambilla e della onlus Leidaa, già al centro di precedenti indagini per presunte spese improprie. Con documenti esclusivi, si indagano le attività commerciali della deputata, in particolare un capannone della sua azienda “Io Veg”, per verificare se vi venga lavorato salmone, nonostante le sue dichiarazioni contrarie.

“Un ingegnere piccolo piccolo” di Rosamaria Aquino con Norma Ferrara ed Enrica Riera: L’inchiesta si concentra sull’arresto dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno la notte di Capodanno, per presunte violazioni degli obblighi di affidamento ai servizi sociali legati a permessi lavorativi fittizi. Si investigano i legami con le società dei fratelli Massimiliano e Samuele Piccolo, noti per precedenti giudiziari, in una rete che collega Calabria e Svizzera.

“Il treno dei desideri” di Danilo Procaccianti con Enrica Riera: Il servizio racconta l’espresso Cadore, treno notturno di lusso inaugurato a dicembre 2023 con un investimento di 2,3 milioni di euro e prezzi fino a 610 euro a persona. L’inchiesta solleva dubbi sull’efficacia del progetto per il turismo esperienziale e sui risultati ottenuti.

“Lab Report: Dolomiti overbooking” di Lucina Paternesi con Cristiana Mastronicola: Il reportage affronta il sovraffollamento turistico nelle Dolomiti, patrimonio UNESCO, con focus sulla Val di Fassa. L’afflusso di visitatori causa danni ambientali e pratiche discutibili, come lo scarico di reflui in quota, mettendo in discussione la sostenibilità e la tutela del territorio.

