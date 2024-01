Report stasera: anticipazioni puntata 21 gennaio 2024: La ‘ndrangheta a Roma

Seguici su Whatsapp - Telegram

Domenica 21 gennaio 2024, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di Report di questa sera si occuperà di diversi temi di attualità; vediamo quali.

La puntata di Report in onda stasera si concentra sulla criminalità organizzata, in particolare sulla presenza della ‘ndrangheta a Roma.

La prima inchiesta, realizzata da Bernardo Iovene, con la collaborazione di Lidia Galeazzo e Greta Orsi, si intitola “La ‘ndrangheta a Roma”. L’inchiesta documenta l’espansione della ‘ndrangheta nella capitale, che ha acquisito il controllo di numerosi locali e attività commerciali nel centro storico. In particolare, si evidenzia il controllo della cosca Alvaro su alcuni noti locali di piazza Navona e Campo de’ Fiori.

La seconda inchiesta, realizzata da Giorgio Mottola, con la collaborazione di Chiara Giordano, si intitola “La politica e la ‘ndrangheta”. L’inchiesta indaga sui rapporti tra la ‘ndrangheta e la politica a Roma. Si evidenzia come la cosca Alvaro abbia preso contatti con politici di primo piano per favorire l’ingresso di candidati “amici” in Parlamento.

La terza inchiesta, realizzata da Michele Buono, con la collaborazione di Alessandro Spinnato, si intitola “Guida il Sole”. L’inchiesta si concentra su un progetto innovativo in atto a Siracusa, che prevede l’utilizzo dell’energia solare per produrre acqua potabile. Il progetto è stato realizzato da una start-up italiana, che ha sviluppato una tecnologia che permette di estrarre l’acqua dal vapore acqueo atmosferico.

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, 21 gennaio, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.