Report stasera: anticipazioni puntata 21 aprile 2024: Santanchè, Marmo di Carrara, Accordo Italia-Albania

Domenica 21 aprile 2024, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di Report di questa sera si occuperà di diversi temi di attualità; vediamo quali.

La puntata di Report di domenica 21 aprile 2024 sarà dedicata a tre inchieste:

Accordo Italia-Albania per la gestione dei migranti

Sono già iniziati i lavori per i due centri di accoglienza che ospiteranno circa 36.000 richiedenti asilo all’anno.

Report svela che i costi sono già fuori controllo: si stima che la spesa complessiva potrebbe superare il miliardo di euro, ben oltre i 650 milioni inizialmente preventivati per 5 anni.

Chi beneficerà davvero di questo accordo così oneroso?

Il caso Santanchè

La ministra è stata raggiunta da due avvisi di conclusione indagini per truffa all’Inps e falso in bilancio in relazione alle sue aziende, Visibilia e altre. Santanchè continua a negare ogni coinvolgimento, ma le ombre sulla sua gestione rimangono dense.

Marmo di Carrara

Un’inchiesta sul prezzo ambientale e sociale dell’estrazione del marmo di Carrara.

Una risorsa dal valore inestimabile, ma il suo sfruttamento ha provocato danni devastanti all’ambiente e acceso conflitti secolari per le concessioni.

Al centro della diatriba c’è una frase dell’editto di Maria Teresa Cybo Malaspina, Duchessa di Massa Carrara, del 1751, che concedeva ai cavatori un presunto diritto perpetuo di estrazione e proprietà.

I tentativi di normare la situazione da parte del Comune e della Regione Toscana sono falliti, lasciando spazio a ricorsi e cause civili.

Un sistema opaco dove le imprese del settore ottengono profitti milionari con un numero esiguo di dipendenti e margini di guadagno che superano il 50% del fatturato, un’anomalia assoluta nel panorama industriale.

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, 21 gennaio, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.