Domenica 2 marzo 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di questa sera prevede le seguenti inchieste.

L’ex ospedale Carlo Forlanini di Roma, un capolavoro architettonico degli anni Trenta costruito per i malati di tubercolosi, è abbandonato dal 2015. Dopo anni di progetti di recupero falliti, nel 2024 è stata siglata un’intesa tra il governo italiano e il Vaticano per venderlo e trasformarlo nella nuova sede dell’Ospedale Bambino Gesù. I dettagli di questo accordo sono al centro dell’inchiesta “Patti chiari” .

Segue “Il re del vino”, su Riccardo Cotarella, celebre enologo italiano che serve clienti come Sting e Massimo D’Alema. Con la sua Fondazione Cotarella raccoglie fondi per beneficenza, ma la trasparenza dei finanziamenti è messa in dubbio: tramite società off-shore, avrebbe investito in un latifondo in Argentina, contribuendo al disboscamento.

“Il mare è come l’olio” affronta il disastro ambientale del petrolchimico di Siracusa, che produce un terzo della benzina italiana. Report indaga su depuratori sotto inchiesta per inquinamento e sui traffici di petrolio russo nel Mediterraneo, eludendo sanzioni, con rischi ambientali ignorati dalle autorità.

Per “Lab Report”, “Il bene immobile” racconta Sestina Fabietti, coinvolta nel traffico di droga con il fratello Fabrizio e condannata, ma ancora proprietaria di un immobile a Roma. Infine, “That’s Atim” svela le spese dell’Agenzia turismo delle Marche: 12 milioni tra 2022 e 2024, più 7 milioni nel 2025, tra eventi e spot con testimonial come Gianmarco Tamberi, in un ente criticato dalla Corte dei conti come superfluo.

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.

