Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 2 febbraio 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di questa sera è dedicata al Ponte sullo Stretto.

Il derby d’Italia di Daniele Autieri, con la collaborazione di Andrea Tornago, esplora le infiltrazioni mafiose e le irregolarità finanziarie nell’Inter. Viene rivelato un collegamento tra le infiltrazioni della ‘ndrangheta emerse nel 2017 nella Juventus e quelle attuali a Milano. Un analista che ha scoperto anomalie nel bilancio dell’Inter nel 2020 ha comunicato queste informazioni a Federcalcio e Uefa senza che venissero presi provvedimenti, subendo pressioni per non alterare gli equilibri del campionato.

Vino in serra di Emanuele Bellano con la collaborazione di Madi Ferrucci e Raffaella Notariale, si focalizza sulla produzione del Passito di Pantelleria. La tradizione prevede l’appassimento delle uve al sole, ma un grande produttore usa serre per accelerare il processo, alterando il sapore del vino. Il consorzio di tutela non è intervenuto.

Benessere parlamentare di Giulia Innocenzi, con Greta Orsi e Giulia Sabella, esamina come le donazioni per la protezione degli animali vengano utilizzate, rivelando spese sospette e confrontando un politico riguardo a queste anomalie.

Questione di fiducia di Giorgio Mottola, con Greta Orsi, svela nuovi dettagli sulla vendita di Visibilia da parte di Daniela Santanchè a Wip Finance, identificando il vero proprietario della società svizzera e sollevando dubbi sulla trasparenza dell’operazione.

Lab Report: il seme della discordia di Roberta Persia, con Stefano Lamorgese, discute l’inadeguatezza del progetto Pnrr riguardo alla riforestazione, con obiettivi ridotti e mancanza di alberi nonostante i finanziamenti.

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram