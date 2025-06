Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 15 giugno 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di questa sera prevede le seguenti inchieste.

Birre fake, malasanità e agricoltura: stasera si parte con un’inchiesta su Leffe e Grimbergen, birre che si dichiarano d’abbazia ma sono prodotte da multinazionali (Ab-inbev e Carlsberg). le autentiche birre d’abbazia sono le trappiste, prodotte in monasteri, controllate da monaci e con profitti destinati alla beneficenza.

La seconda inchiesta esplora le liste d’attesa sanitarie: nel 2024 quasi sei milioni di pazienti hanno rinunciato a visite o esami per tempi troppo lunghi o costi elevati. chiamare i centralini regionali significa spesso ottenere appuntamenti per colonscopie o ecocardiogrammi l’anno successivo. report ha investigato sul campo per capire cosa fanno le regioni per affrontare il problema.

L’ultima inchiesta si concentra sulle catastrofi naturali e i danni alle coltivazioni. Il fondo mutualistico agri-cat, operativo dal 2023, dovrebbe coprire le perdite, ma dopo le alluvioni in emilia-romagna di maggio 2023, con danni stimati a 8,5 miliardi, molti agricoltori non hanno ancora ricevuto indennizzi. agricat srl, che gestisce il fondo, ha mostrato lentezza e difficoltà nell’identificare le aree danneggiate. con una dotazione di 350 milioni annui, di cui il 30% da contributi pac delle aziende agricole, gli indennizzi non coprono nemmeno i costi delle produzioni perse.

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.

