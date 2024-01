Report stasera: anticipazioni puntata 14 gennaio 2024: La nuova frontiera e Il traffico di migranti

Seguici su Whatsapp - Telegram

Domenica 14 gennaio 2024, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di Report di questa sera si occuperà di diversi temi di attualità; vediamo quali.

La puntata di Report di stasera sarà dedicata alla criminalità organizzata. Il servizio principale, a cura di Sigfrido Ranucci, si intitola “La nuova frontiera” e si concentra sulla fusione tra ‘ndrangheta, camorra e cosa nostra a Milano.

Secondo le inchieste di Report, le tre mafie avrebbero creato una “cupola milanese” che pianifica insieme affari e agganci con la politica. Tra gli esponenti apicali della cupola ci sarebbero rampolli di antiche famiglie di cosa nostra lombarda, parenti stretti di Matteo Messina Denaro, capi delle locali di ‘ndrangheta ed emissari di un potente clan di camorra.

Il servizio di Report ricostruisce la storia di questa fusione, che sarebbe avvenuta negli ultimi anni grazie alla necessità delle tre mafie di rafforzarsi e di espandersi in nuove aree di business. Le mafie sarebbero entrate in affari insieme in diversi settori, tra cui l’edilizia, il gioco d’azzardo, il traffico di droga e di armi.

La puntata di Report approfondirà anche altri temi legati alla criminalità organizzata, come il traffico di migranti e la corruzione. Ecco le anticipazioni dei servizi di Report di domenica 14 gennaio 2024:

La nuova frontiera: la fusione tra ‘ndrangheta, camorra e cosa nostra a Milano.

Il traffico di migranti: le mafie e la tratta di esseri umani.

La corruzione: i legami tra mafia e politica

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, 14 gennaio, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.