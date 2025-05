Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 11 maggio 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di questa sera prevede le seguenti inchieste.

Make Vaticano Great Again (di Giorgio Mottola e Sacha Biazzo, con Greta Orsi e Alessia Pelagaggi) è il cuore della puntata. Il reportage segue Papa Leone XIV, alias Robert Francis Prevost, che assume la guida del Vaticano in un momento di svolta. L’inchiesta indaga le resistenze interne alle riforme di Papa Francesco, tra aperture trasparenti, tagli agli sprechi e lotta alla corruzione. Attraverso un viaggio dietro le mura vaticane, si valuta l’impatto delle promesse di rinnovamento di fronte ai giochi di potere e all’eredità del predecessore.

Franchi tiratori (di Giulia Presutti) torna al 31 dicembre 2023, a Rosazza (Biella), dove uno sparo durante una festa di Capodanno ferisce un partecipante. Tra gli ospiti, il sottosegretario Andrea Delmastro e l’onorevole Emanuele Pozzolo, quest’ultimo indagato per porto abusivo di un’arma da guerra. Pozzolo nega ogni responsabilità, forte dei suoi legami politici con Fratelli d’Italia. L’inchiesta ricostruisce l’incidente, ancora avvolto dal mistero, analizzando i rapporti nell’entourage del partito e il lavoro dei magistrati, che hanno archiviato tutti tranne Pozzolo.

Miniere di energia (di Michele Buono) si sposta nel Sulcis Iglesiente, in Sardegna, dove le miniere di carbone di Carbosulcis chiuderanno entro il 2026, minacciando centinaia di posti di lavoro. Il servizio esplora il piano di riconversione industriale, tra nuove coltivazioni e centrali rinnovabili, raccontando un territorio in bilico tra il passato carbonifero e un futuro sostenibile. L’idea nasce da Report per narrare una transizione cruciale.

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.

