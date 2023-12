Report stasera: anticipazioni puntata 10 dicembre 2023

Seguici su Whatsapp - Telegram

Domenica 10 dicembre 2023, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di Report di stasera, domenica 10 dicembre 2023, in onda su Rai 3 alle 21:20, affronta due temi di grande attualità:

La corruzione nella politica italiana

In un servizio realizzato da Luca Chianca e Alessia Marzi, Report indaga sulla corruzione nella politica italiana. Il servizio si concentra in particolare sul finanziamento ai partiti, che è stato abolito nel 2013.

Report mostra come, in assenza di finanziamenti pubblici, i partiti si siano rivolti a donazioni private e al 2×1000 devoluto dai contribuenti. Questo ha creato un sistema di potere in cui i partiti sono sempre più dipendenti da interessi economici privati. Il servizio di Report mostra anche come, in questo sistema, siano possibili casi di corruzione e conflitto di interessi.

Il problema dei ventilatori polmonari di Philips

In un servizio realizzato da Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, Report indaga sul problema dei ventilatori polmonari di Philips. Nel 2021, Philips ha richiamato 3,3 milioni di ventilatori polmonari in tutto il mondo a causa di un problema di polvere che può accumularsi nel dispositivo e causare danni ai pazienti.

Report mostra come, in Italia, il problema dei ventilatori polmonari di Philips sia stato sottovalutato. Il servizio denuncia le carenze della sorveglianza dei dispositivi medici e la lentezza delle autorità nel prendere provvedimenti.

Il servizio di Report si conclude con un’intervista a un paziente che è stato danneggiato da un ventilatore polmonare di Philips.

Report in streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, 10 dicembre, alle 21.15 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.