Domenica 1 giugno 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. La puntata di questa sera prevede le seguenti inchieste.

All’armi, siam banchieri! di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi. Nonostante la crisi economica, le banche italiane hanno registrato ricavi miliardari grazie agli extraprofitti derivanti dall’aumento dei tassi di interesse. Il governo Meloni ha tentato di introdurre una tassa su questi guadagni, ma ha dovuto ritirarsi. Questo ha permesso agli istituti di credito di accumulare ingenti risorse, dando il via al cosiddetto risiko bancario: Unicredit ha avviato una scalata su Banca Popolare di Milano, mentre Monte dei Paschi di Siena ha puntato a Mediobanca, ex cuore della finanza italiana. In questa partita, più politica che finanziaria, Fratelli d’Italia e Lega mirano a creare un terzo polo bancario sovranista, con l’obiettivo di controllare le Assicurazioni Generali, cassaforte dei risparmi degli italiani, attraverso un’inedita alleanza con esponenti del capitalismo finanziario.

La resa dei conti di Daniele Autieri, con la collaborazione di Alessandra Teichner e Andrea Tornago. L’inchiesta approfondisce la situazione finanziaria dell’Inter: il club, tra i più vincenti in Italia, era davvero a rischio fallimento? Dopo le critiche alla precedente inchiesta di Report, che aveva evidenziato i problemi economici legati alla proprietà Suning (fino a maggio 2024), questa nuova indagine analizza i conti del club prima e dopo l’arrivo del fondo Oaktree. Attraverso documenti inediti e una testimonianza esclusiva, si ricostruiscono le operazioni finanziarie che hanno salvato l’Inter tra il 2021 e il 2023, evidenziando la fragilità delle società sportive e l’incapacità delle istituzioni di garantire un sistema di regole efficace, mentre il governo lavora a una riforma del calcio.

Laguna nera di Giulia Innocenzi, con la collaborazione di Greta Orsi. L’Italia è leader nella produzione di trote, ma quali sono le condizioni negli allevamenti intensivi? Grazie a immagini esclusive, Report rivela la realtà dei vasconi, anche in quelli considerati di alta qualità, e i metodi di abbattimento dei pesci. A un anno dalla moria di pesci nella laguna di Orbetello, nota per la sua biodiversità e per la produzione di spigole e orate, l’inchiesta verifica se siano state adottate misure per prevenire nuovi disastri.

Per Lab Report, Anatomia di un crimine di Nancy Porsia documenta l’attacco sistematico agli ospedali di Gaza, con bombardamenti, evacuazioni forzate e medici uccisi o arrestati. Attraverso testimonianze e immagini crude, emerge il collasso del sistema sanitario e la crisi umanitaria, con possibili violazioni del diritto umanitario internazionale.

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.

