Report stasera: anticipazioni e inchieste puntata 9 novembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 9 novembre 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Vediamo insieme cosa ci aspetta.

Le Inchieste della terza puntata

Con l’inchiesta intitolata “Garante a chi?”, Chiara De Luca, in collaborazione con Eleonora Numico, apre la puntata di Report analizzando il Garante della Privacy e le sue spese di rappresentanza. L’indagine indaga sulla trasparenza dell’ente incaricato di vigilare sulla riservatezza dei cittadini, esaminando bilanci, incarichi e modalità di gestione per rivelare come vengono impiegati i fondi pubblici.

Giorgio Mottola, con Norma Ferrara e Greta Orsi, realizza “La commissione della discordia”, un servizio che esplora le tensioni interne alla Commissione parlamentare Antimafia. Dall’elezione della presidente Chiara Colosimo, l’organo è diventato un’arena di scontri politici, segnati da accuse reciproche, esclusioni e ombre su conflitti di interesse. Attraverso documenti inediti e testimonianze esclusive, Report illumina i legami della deputata con ambienti dell’estrema destra e con lo zio Paolo Colosimo, condannato per connessioni con la ‘ndrangheta. La presidente ha concesso un’intervista per esporre la propria prospettiva sui fatti.

Nel segmento “Giù la maschera!”, Luca Bertazzoni, supportato da Marzia Amico e Samuele Damilano, torna a scrutare il sistema dei finanziamenti pubblici al teatro. Dopo il declassamento del Teatro La Pergola di Firenze, l’inchiesta solleva interrogativi sulla distribuzione dei fondi del Ministero della Cultura e indaga sulla Commissione consultiva per il circo, dove emergono denunce e segnalazioni di potenziali conflitti di interesse.

“Lab Report” dedica spazio all’inchiesta “Panni sporchi” di Lucina Paternesi, con il contributo di Cristiana Mastronicola e Silvia Scognamiglio. In partnership con Greenpeace, il team traccia il destino dei vestiti conferiti nei cassonetti per il tessile: un viaggio che parte dai mercati di Ercolano, transita per il mercato second-hand del Nord Europa e culmina nelle discariche a cielo aperto del Sud globale. Questo speciale svela il lato oscuro del fast fashion e anticipa l’impatto della futura Responsabilità estesa dei produttori, mirata a sanzionare i principali inquinatori.

Report in tv streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.