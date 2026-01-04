Report stasera: anticipazioni e inchieste puntata 4 gennaio 2026

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 4 gennaio 2026, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Vediamo insieme cosa ci aspetta.

Le Inchieste della puntata

La banalità del nero (di Paolo Mondani, collaborazione Marco Bova e Roberto Persia)

Il reportage ci riporta agli anni più bui della storia recente italiana, ripercorrendo gli ultimi giorni di lavoro di Paolo Borsellino dopo l’uccisione di Giovanni Falcone. Attraverso documenti, testimonianze e ricostruzioni dettagliate, emergono snodi cruciali e interrogativi mai pienamente chiariti sulle stragi mafiose del ’92, mostrando come la verità sia stata nel tempo semplificata o addirittura distorta.

L’amianto uccide ancora (di Luca Chianca, collaborazione Alessia Marzi)

Un’emergenza ambientale e sanitaria sempre attuale: in Italia ci sono decine di Siti di Interesse Nazionale (SIN) contaminati, ma le bonifiche procedono lentissime (solo il 6% completato, con un ritmo di circa 11 ettari l’anno, serviranno almeno 60 anni). Numeri impressionanti su territori avvelenati dall’amianto e comunità che continuano a pagare un prezzo altissimo, con Casale Monferrato come simbolo di una tragedia che non si è mai conclusa.

I banditi di Hurden

Allarga lo sguardo oltre i confini italiani con documenti riservati: ricostruzione del tentativo di influenzare uno dei processi più rilevanti legati all’amianto a livello europeo, il maxi-procedimento contro il vertice della Eternit (azienda svizzera che ha esportato manufatti in amianto in tutto il mondo). Emergono presunti ruoli di ex agenti del Mossad, figure di primo piano del governo israeliano e coinvolgimenti politici internazionali.

Mens sana cercasi (LabReport, di Marzia Amico e Giulia Sabella, collaborazione Celeste Gonano)

Ansia, depressione e disturbi psicologici sono diventati un problema strutturale, aggravato dalla pandemia e spesso ignorato dalle istituzioni. Il servizio racconta le difficoltà di chi cerca aiuto: liste d’attesa interminabili nel pubblico, costi insostenibili nel privato, con focus particolare sui disagi giovanili (due milioni di bambini e ragazzi colpiti).

