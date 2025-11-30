Report stasera: anticipazioni e inchieste puntata 30 novembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 30 novembre 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Vediamo insieme cosa ci aspetta.

Le Inchieste della puntata

La puntata si apre con l’inchiesta “La casa di carta” di Giulio Valesini, Cataldo Ciccolella e Lidia Galeazzo, che percorrono l’Italia per fotografare lo stato delle strutture previste dal PNRR per rinnovare la sanità territoriale. Case di Comunità e Ospedali di Comunità dovevano essere il fulcro di un nuovo modello sanitario, più vicino ai cittadini e alla prevenzione. Ma tra ritardi, edifici non ancora operativi e servizi che arrancano, il progetto rischia di perdere la sua forza rivoluzionaria. Un viaggio che mostra quanto, dietro ai muri appena costruiti, spesso manchino ancora le fondamenta organizzative.

In “Chi protegge la nostra Privacy?” Chiara De Luca racconta, anche grazie all’esperto di cybersecurity Andrea Mavilla, piattaforme internazionali capaci di raccogliere (senza violazioni, semplicemente accedendo) enormi quantità di dati personali. Non parliamo solo di utenti comuni: dalle utenze telefoniche del Presidente della Repubblica a quelle di ministri, forze dell’ordine, dirigenti pubblici, fino ai più grandi nomi dell’economia, della politica, dei media e pure del Vaticano. Una fuga informativa dalle proporzioni gigantesche, che pone domande sul ruolo delle autorità italiane incaricate della tutela dei dati e su un episodio sospetto avvenuto proprio negli uffici del Garante della Privacy.

Nell’inchiesta “Il lotto magico” Giulia Innocenzi, con Greta Orsi, prosegue l’indagine che aveva già fatto rumore, ovvero il caso della carne congelata oltre la data di scadenza, rimessa in circolazione come se fosse perfettamente regolare. “Report” mostra nuove immagini che riguarderebbero il macello Bervini e, secondo le testimonianze raccolte, le irregolarità sarebbero arrivate fino alla ristorazione e alla grande distribuzione.

Per LabReport “Il circolo degli illuminati” di Rosamaria Aquino, insieme a Norma Ferrara, torna a Fiumicino per approfondire il sistema degli appalti del Comune.

Report in tv streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.