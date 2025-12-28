Report stasera: anticipazioni e inchieste puntata 28 dicembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 28 dicembre 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Vediamo insieme cosa ci aspetta.

Le Inchieste della puntata

Chi guadagna davvero dal riarmo europeo?

Questa è la domanda al centro della nuova puntata di Report, andata in onda stasera domenica 28 dicembre 2025 alle 20.30 su Rai 3 (e disponibile su RaiPlay), condotta da Sigfrido Ranucci. Riarmiamoci e partite – L’inchiesta principale firmata da Manuele Bonaccorsi e Madi Ferrucci, un viaggio nel mondo dell’industria della Difesa. I due giornalisti hanno attraversato fiere internazionali di armi, fabbriche di munizioni, esercitazioni militari e incontri riservati tra lobbisti e alti ufficiali, toccando Stati Uniti, Germania, Polonia e Italia.

Il quadro che emerge è preoccupante: l’industria bellica statunitense sta conquistando aggressivamente il mercato europeo in forte espansione, vendendo sistemi d’arma avanzati ma mantenendo un controllo tecnologico che permette a Washington di disattivarli a distanza in caso di necessità. Nel frattempo, l’Europa procede in ordine sparso: i singoli Paesi comprano ognuno per conto proprio, mentre i pochi progetti di cooperazione militare restano dominati dall’asse franco-tedesco. Il risultato? Un affare a senso unico. Gli Stati europei rischiano di indebitarsi per decenni (con contratti pluriennali e debito pubblico), mentre gli incassi immediati e il controllo strategico finiscono largamente negli Stati Uniti. Report suggerisce che il piano di riarmo europeo potrebbe trasformarsi in un pessimo affare per il Vecchio Continente: debiti a lungo termine per noi, profitti e potere immediati per loro.

Italia New Space Economy, di Michele Buono, con la collaborazione di Silvia Scognamiglio

Lo Spazio è diventato la nuova frontiera economica e strategica globale: satelliti per comunicazioni, osservazione della Terra, monitoraggio climatico, sicurezza e infrastrutture. L’Italia ha un ecosistema con grandi potenzialità (aziende di eccellenza, know-how avanzato e investimenti significativi), ma soffre la debolezza di un’Unione Europea che non riesce a imporsi come attore politico unitario. Schiacciata tra i giganti USA e Cina, l’Europa rischia di restare indietro in una corsa decisiva per il futuro tecnologico e geopolitico. L’inchiesta ricostruisce la battaglia del Vecchio Continente per non perdere terreno, evidenziando sia le opportunità concrete italiane sia i limiti strutturali.

Lab Report – I senza Stato, di Alfredo Farina e Alessia Marzi

Un reportage affascinante e drammatico sui Sama Badjau (o Bajau), uno dei popoli di subacquei più esperti al mondo. Da oltre mille anni vivono in mare tra Indonesia, Malesia e Filippine, su case galleggianti, con un legame profondo e spirituale con l’oceano. Ma il loro stile di vita nomade sta scomparendo: il mondo moderno li emargina, li costringe a legarsi alla terraferma, li rende vulnerabili con sfruttamento economico, esclusione politica, povertà e stigmatizzazione sociale. Un popolo “senza Stato” che rischia l’estinzione culturale.

Report in tv streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.30 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.