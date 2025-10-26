Report stasera: anticipazioni e inchieste puntata 26 ottobre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 26 ottobre 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. E attenzione, perché si partirà a bomba. Il conduttore – recentemente vittima di un attentato alla sua autovettura – ha infatti dichiarato alla Stampa:

“Manderemo in onda un documento importante, con il filmato di Agostino Ghiglia (componente dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali) che entra nella sede di Fratelli d’Italia poche ore prima della sanzione a Report. Lì nella sede di partito di Fdi c’era Arianna Meloni. Sarebbe interessante sapere se ne hanno parlato. E se si, che cosa si sono detti? Domande, naturalmente, solo domande”.

Il programma di inchieste giornalistiche inaugurerà la nuova stagione con un format rinnovato. La puntata si apre con Lab Report, un segmento di 30 minuti dedicato a inchieste realizzate da giovani giornalisti su storie locali, diritti umani, fragilità sociali e ambiente – un progetto ideato da Ranucci in omaggio a Franco Di Mare, scomparso il 17 maggio 2024. Seguono le classiche inchieste della redazione, con collaborazioni di Bernardo Iovene, Cataldo Ciccolella, Elisa Marincola, Ilaria Proietti, Alessia Marzi e Greta Orsi. Il tutto nel rispetto delle risorse pubbliche e con un focus su temi spesso ignorati dalla tv mainstream.

Le Inchieste della Prima Puntata

Piccoli Trump Crescono (di Giorgio Mottola, con Greta Orsi)

Un’analisi sulla strategia di delegittimazione delle istituzioni europee orchestrata da think tank sovranisti e fondazioni conservatrici americane, guidate dall’Heritage Foundation. Dopo la rielezione di Trump, gli ingenti finanziamenti (quasi 100 milioni di euro in 5 anni, +200%) e il lobbying intensificato mirano a esportare il modello trumpiano in Europa, con attacchi a Bruxelles e supporto a candidati sovranisti. Steve Bannon, ex stratega di Trump, rivela a Report l’obiettivo finale: la dissoluzione dell’UE. Coinvolti anche Giorgia Meloni e fondazioni legate a Fratelli d’Italia, a partire dal suo intervento sul Manifesto di Ventotene come “comunista e antidemocratico”.

A Noi! (di Luca Bertazzoni, con Marzia Amico, Samuele Damilano ed Eleonora Numico)

Indagine sulle nomine politiche nel mondo della cultura italiana, partendo dal caso di Beatrice Venezi come direttrice del Teatro La Fenice di Venezia (contestata da orchestrali con scioperi). Si esplora la gestione di enti come Ales (società in house del Ministero), cinema, teatri, festival, Ministero della Cultura e Cinecittà, evidenziando dinamiche di potere, relazioni e criteri opachi che trasformano la cultura in terreno politico-economico.

Porcini Nostrani (di Andrea Tornago, per Lab Report)

Focus sulla Festa del Fungo Porcino di Lariano (Castelli Romani), un evento folkloristico che da anni attira politici nazionali e assorbe fondi pubblici. L’inchiesta indaga su interessi politici nascosti, flussi di denaro e rapporti poco trasparenti dietro l’apparente celebrazione gastronomica, chiedendosi: cosa rende il porcino così “irresistibile” per il potere?

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3.