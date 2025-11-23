Report stasera: anticipazioni e inchieste puntata 23 novembre 2025: Non si butta via niente

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 23 novembre 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Vediamo insieme cosa ci aspetta.

Le Inchieste della quarta puntata

La nuova puntata dal titolo Non si butta via niente, condotta da Sigfrido Ranucci e firmata da Giulia Innocenzi porta le telecamere all’interno del macello Bervini di Pietole (Mantova), una delle più grandi aziende italiane di lavorazione di carni estere (fatturato circa 200 milioni di euro l’anno), specializzata nell’importazione da Uruguay, Nuova Zelanda, Ungheria, Ucraina, Romania e persino dalle riserve militari egiziane.Quello che emerge è un sistema di “riciclo” di partite di carne già scaduta: carne arrivata congelata, spesso nera, maleodorante e visibilmente immangiabile, scongelata in acqua calda (pratica che favorisce la moltiplicazione di batteri, inclusi salmonella e listeria), lavorata, privata dello strato superficiale alterato, riconfezionata con nuove date di scadenza e rimessa sul mercato, talvolta ricongelata di nuovo.

Gli operai intervistati parlano senza giri di parole: «Era nera, puzzava, era brutta. Alla vista e all’olfatto era immangiabile». Le immagini mostrano sacchetti di carne caduti a terra e rimessi nei cassoni, piani di lavoro sporchi di sangue, armadietti pieni di scarafaggi. L’azienda si difende sostenendo che la normativa consente di ricongelare carne fresca refrigerata prima della scadenza, ma le immagini e le testimonianze dimostrano che a Pietole si lavorava spesso carne già oltre la data limite.

Giulia Innocenzi riassume così i due grandi problemi emersi: L’industria: «Una carne scaduta che dovrebbe essere distrutta, se la rimetti in commercio ti fa guadagnare due volte». I controlli: i Servizi veterinari raramente effettuano ispezioni a sorpresa; nella maggior parte dei casi le visite sono programmate e le aziende ne vengono avvertite in anticipo, rendendo di fatto inefficaci i controlli. L’inchiesta rilancia una domanda scomoda: quanto è davvero sicura la carne che arriva sulle nostre tavole, e chi dovrebbe vigilare davvero sulla salute dei cittadini?

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3.