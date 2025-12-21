Report stasera: anticipazioni e inchieste puntata 21 dicembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 21 dicembre 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Vediamo insieme cosa ci aspetta.

Le Inchieste della puntata

La serata si apre con Lab Report e l’inchiesta “Un buco nell’acqua” di Alessandro Spinnato e Tiziana Battisti. Si indaga sulla crisi idrica in Sicilia, non solo frutto della siccità ma di decenni di mala gestione: dighe incompiute, reti idriche colabrodo, consorzi di bonifica commissariati e impianti abbandonati. Sullo sfondo, un’inchiesta giudiziaria con l’arresto dell’ex governatore Salvatore Cuffaro, che rivela intrecci tra politica, clientele e appalti sospetti.

A seguire, “Il cuore del problema” di Claudia Di Pasquale con Giulia Sabella, dedicata alla cardiochirurgia pediatrica in Sicilia. Il Decreto Balduzzi prevede un solo centro ogni 4-6 milioni di abitanti, ma sull’isola ne operano due: uno a Palermo (aperto nel 2023 in collaborazione con il Policlinico San Donato) e uno a Taormina (attivo da anni in convenzione con il Bambino Gesù). L’inchiesta pone domande chiave: è sostenibile mantenerli entrambi? Su quali criteri clinici ed economici si basano queste scelte? E qual è l’impatto sulla qualità e sicurezza delle cure per i piccoli pazienti?

Poi avremo “I giochi di Amazon” di Emanuele Bellano, con Chiara D’Ambros, Goffredo De Pascale e Madi Ferrucci. Dal piccolo bookstore online al gigante globale fondato da Jeff Bezos, Amazon ha superato i 630 miliardi di euro di fatturato nel 2024. Dietro l’efficienza, però, testimonianze e documenti inediti rivelano un sistema di pressione costante sui lavoratori: controlli serrati, sorveglianza invasiva e pratiche che spingono oltre i limiti consentiti.

Infine, Giulia Innocenzi con Greta Orsi torna sul caso della carne scaduta in “Chi l’ha mangiata?“. A seguito della precedente inchiesta di Report, un nuovo sequestro è scattato nel macello Bervini di Salvaterra (Reggio Emilia), con l’intervento della USL locale e dei NAS di Parma, confermando irregolarità nella commercializzazione di carne potenzialmente a rischio.

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.30 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.