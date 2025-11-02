Report stasera: anticipazioni e inchieste puntata 2 novembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 2 novembre 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Vediamo insieme cosa ci aspetta.

Le Inchieste della seconda puntata

E Brucia Ancora (di Bernardo Iovene, con Lidia Galeazzo)

Un’inchiesta che torna sulla Terra dei Fuochi in Campania, dove incendi e inquinamento persistono nonostante anni di denunce. La svolta arriva da una sentenza storica della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che impone allo Stato italiano di bonificare i siti contaminati e lanciare programmi di prevenzione oncologica entro due anni. Il costo stimato per 81 siti pubblici supera i 2,5 miliardi di euro, ma i fondi stanziati sono solo 15 milioni. Attraverso testimonianze e documenti, il servizio evidenzia le conseguenze sanitarie e ambientali di una crisi irrisolta.

L’Autorità del Garante (di Chiara De Luca, con Eleonora Numico)

Un’analisi sul Garante della Privacy, focalizzata sul membro del collegio Agostino Ghiglia. Il giorno prima della sanzione a Report, Ghiglia ha visitato la sede romana di Fratelli d’Italia, sollevando dubbi sulla sua indipendenza e sull’autonomia dell’istituzione. L’inchiesta indaga potenziali conflitti di interesse e la trasparenza di un organo chiave per la tutela dei dati personali.

Titoli di Coda (di Luca Bertazzoni, con Marzia Amico e Samuele Damilano)

Un focus sulla crisi del cinema italiano dopo le modifiche al tax credit introdotte dal Governo Meloni. Molte produzioni rischiano di chiudere per mancanza di fondi. In esclusiva, l’attore Elio Germano (vincitore del David di Donatello 2025 come miglior protagonista) denuncia un sistema di finanziamenti che premia film poco visti dal pubblico, anziché supportare il settore in modo efficace. Il servizio include dati su distribuzione dei fondi pubblici e il loro impatto reale.

Mare Monstrum (rubrica Lab Report, di Rosamaria Aquino, con Norma Ferrara)

Un reportage immersivo: due settimane a bordo di una nave Ong nel Mediterraneo per documentare i soccorsi ai migranti, otto anni dopo il Memorandum Italia-Libia. Il servizio esplora l’evoluzione della gestione dei flussi migratori, le sfide umanitarie e le responsabilità politiche, con immagini e testimonianze dirette dal fronte.

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3.