Report stasera: anticipazioni e inchieste puntata 16 novembre 2025

Domenica 16 novembre 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Vediamo insieme cosa ci aspetta.

Le Inchieste della quarta puntata

La puntata prende il via con L’ombra delle spie di Luca Chana: al centro il caso Paragon, scoppiato a fine gennaio 2025. I fondatori di Mediterranea, Luca Casarini e Beppe Caccia, scoprono che i loro telefoni sono stati infettati da uno spyware in grado di accedere a ogni dato personale. Poco dopo, lo stesso avviso arriva al direttore di Fanpage, Francesco Cancellato. È l’inizio di un’operazione molto più vasta: emergono nomi pesanti del mondo finanziario, come Francesco Gaetano Caltagirone e Andrea Orcel di Unicredit, mentre tra i sorvegliati spunta David Yambio, sudanese fuggito dalla Libia dopo anni di detenzione e torture. Proprio in quei giorni, il governo italiano decide di rimandare in Libia Almasri, il comandante della milizia che lo aveva imprigionato – figura tornata alla ribalta della cronaca negli ultimissimi giorni.

Segue Battaglia navale di Celeste Gonano e Andrea Tornago, inchiesta sul lato oscuro del Cantiere Navale Vittoria, azienda strategica sottoposta al golden power del governo e specializzata in motovedette militari per Paesi mediterranei. Negli ultimi anni, crisi finanziaria e affari opachi ne hanno stravolto gli equilibri interni. Nel 2023 emerge un fatto grave: due mitragliatrici Browning M2 mai registrate, destinate a unità navali dirette in Oman. Indagano la Guardia di Finanza e la Procura di Rovigo.

Poi Un amico è per sempre di Walter Molino, con Andrea Tornago e Celeste Gonano; un viaggio nelle liste per le prossime regionali venete: la Commissione antimafia sostiene che non ci siano candidati problematici, ma l’inchiesta mette in forte dubbio questa certezza.

Nella sezione Lab Report: Marzia Amico con “Sfruttate al max”, sulla protesta delle lavoratrici della Manifattura di San Maurizio, uno dei poli produttivi chiave di Max Mara. Lucina Paternesi con “Starlight Rooms”, che entra nelle lussuose stanze panoramiche create a Cortina per dormire sotto le stelle: un’idea affascinante, ma priva delle autorizzazioni previste dalla legge. È intervenuta la giunta regionale.

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.55 circa su Rai3. Ricordiamo che, durante la diretta televisiva, la puntata sarà visibile anche in streaming a questo link.