Report stasera: anticipazioni e inchieste puntata 14 dicembre 2025

Domenica 14 dicembre 2025, in prima serata su Rai3 tornerà Report con una nuova puntata, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Vediamo insieme cosa ci aspetta.

Le Inchieste della puntata

La tecnodestra all’assalto dell’Europa di Giorgio Mottola (con la collaborazione di Greta Orsi)

L’inchiesta principale esplora il progetto di Donald Trump per indebolire l’Unione Europea, emerso dal recente documento sulla strategia nazionale di sicurezza della Casa Bianca. Al centro, le strategie di influenza dei colossi tech americani sui partiti europei critici verso Bruxelles. Focus sul sostegno di Elon Musk ai movimenti di destra nel Vecchio Continente e sul suo rapporto privilegiato con Giorgia Meloni in Italia: per la prima volta, l’emissario italiano di Musk, Andrea Stroppa, rivela i dettagli di questo collegamento e le possibili implicazioni politiche e commerciali. Ampio spazio anche a Peter Thiel (fondatore di Palantir ed ex socio di Musk) e alla sua influenza sulla “tecnodestra” USA, con un’intervista esclusiva all’ideologo Curtis Yarvin.

Odessa Connection di Sacha Biazzo (con la collaborazione di Samuele Damilano)

Un’indagine sul ruolo dell’Italia nella ricostruzione dell’Ucraina, con particolare attenzione ai 47 milioni di euro di fondi pubblici destinati all’area di Odessa. Il servizio ricostruisce i legami tra istituzioni italiane, l’ex sindaco Gennadiy Trukhanov e il suo consigliere Attilio Malliani. Basata su atti giudiziari, rapporti di polizia e testimonianze, documenta procedimenti anticorruzione legati a Trukhanov, la gestione dei lavori sulla cattedrale finanziati dall’UNESCO e fondi umanitari, confrontandoli con il modello più rigoroso adottato dalla Danimarca a Mykolaiv.

Starlight Rooms di Lucina Paternesi

Un cambio di scenario nelle Dolomiti: a oltre 2.000 metri, un imprenditore di Cortina d’Ampezzo ha realizzato lussuose stanze panoramiche rotanti per ammirare le stelle, al costo di circa 700 euro a notte. Un’idea affascinante, ma controversa: le strutture sono state costruite senza autorizzazioni, e solo una successiva modifica normativa della giunta regionale le ha sanate, permettendo ora ai comuni montani di installarne simili anche in quota.

Lab Report: “Gaza. La pace del gas” di Nancy Porsia

Nel segmento dedicato ai giovani giornalisti, un’inchiesta sugli effetti del piano di pace promosso dall’amministrazione Trump a Gaza. Nonostante l’accordo, la Striscia è stata nuovamente bombardata. Il reportage analizza pressioni religiose e politiche, annessioni territoriali, le tensioni sullo sfruttamento del gas offshore (dossier Gaza Marine) e il ruolo dell’ENI nelle partnership energetiche con Israele. Attraverso esperti, giuristi e analisti, emergono i rischi geopolitici ed economici, mentre la storia della giovane Shireen Abu Al-Kas ricorda le drammatiche conseguenze umane del conflitto.

Report in tv streaming

Appuntamento con la puntata di Report stasera, alle 20.30 circa su Rai3.