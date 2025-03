Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 17 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Red. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Red – Trama

Red è un film d’azione del 2010 diretto da Robert Schwentke, tratto dall’omonimo fumetto di Warren Ellis e Cully Hamner pubblicato da DC Comics. Con un cast stellare guidato da Bruce Willis, la pellicola mescola adrenalina, ironia e un tocco di spionaggio, rendendola un classico moderno del genere.

Frank Moses (Bruce Willis) è un ex agente della CIA ormai in pensione, che vive una vita tranquilla a Cleveland. Le sue giornate scorrono monotone, ravvivate solo dalle chiamate con Sarah Ross (Mary-Louise Parker), un’impiegata dell’ufficio pensioni per cui prova un interesse crescente. La sua quiete viene bruscamente interrotta quando una squadra di assassini irrompe nella sua casa per eliminarlo, costringendolo a tornare in azione. Frank scopre che il suo passato lo ha reso un bersaglio e, per sopravvivere, riunisce una squadra di ex colleghi altrettanto “pensionati ma estremamente pericolosi” (Retired Extremely Dangerous, da cui l’acronimo Red).

Tra loro ci sono Marvin Boggs (John Malkovich), un paranoico esperto di esplosivi, Joe Matheson (Morgan Freeman), un veterano astuto, e Victoria Winslow (Helen Mirren), un’elegante cecchina. Insieme, affrontano una cospirazione che coinvolge la CIA e un killer spietato, William Cooper (Karl Urban), decisi a scoprire chi li vuole morti e perché. Tra sparatorie, inseguimenti e colpi di scena, il gruppo trasforma la fuga in una missione di vendetta.

Red – Cast

Bruce Willis interpreta Frank Moses, il protagonista, un ex agente freddo e determinato ma con un lato umano. Willis, icona dell’azione, si allenò intensamente per le scene più fisiche.

Mary-Louise Parker è Sarah Ross, la civile trascinata nel caos da Frank, che evolve da vittima a complice con un mix di ingenuità e coraggio.

John Malkovich dà vita a Marvin Boggs, un eccentrico e imprevedibile ex agente, ruolo che gli valse una nomination ai Saturn Awards come miglior attore non protagonista.

Morgan Freeman interpreta Joe Matheson, il saggio del gruppo, con la sua consueta calma e profondità (anche lui nominato ai NAACP Image Awards).

Helen Mirren è Victoria Winslow, una letale tiratrice scelta che unisce eleganza e ferocia; Mirren imparò a sparare per il ruolo e fu nominata ai Saturn Awards come miglior attrice non protagonista.

Karl Urban è William Cooper, l’antagonista, un agente CIA determinato a eliminare Frank, noto oggi per The Boys.

Completano il cast Brian Cox (Ivan Simanov, un ex spia russa), Richard Dreyfuss (Alexander Dunning, trafficante senza scrupoli), Julian McMahon (il vice presidente Stanton) e Ernest Borgnine (Henry, custode degli archivi CIA).

