Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 9 settembre 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto diventare campionesse le Stefanelle della provincia di Firenze. Il nome deriva dal fatto che avrebbe dovuto partecipare Stefano (papà della capitana).

Le Stefanelle – Ylenia, Debora e Daniela, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro primo tentativo non sono riuscite ad indovinare ancora la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 3.282 euro. Peccato!

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: DOMESTICO.

