Reazione a Catena 9 giugno 2021: i Bla Bla

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, martedì 8 giugno 2021. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni e in onda in questi giorni con la Sfida dei Campioni, ha visto diventare campioni i Bla bla, trio brianzolo composto da 2 ragazze e un ragazzo che, come da nome, non smettono mai di chiacchierare.

I Bla bla – Giorgia, Gabriele ed Elisa -, al loro primo tentativo non subito riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 10.875 euro. Peccato!

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: PATITO.