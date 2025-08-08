Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 8 agosto 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto diventare campionesse le Giù al Nord, tre studentesse di Design che si sono conosciute all’Università a Milano, ma che vengono da altre parti d’Italia.

Le Giù al Nord – Giulia, Eleonora e Alice, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro primo tentativo non sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 18.000 euro. Peccato!

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: PESANTE.

