Reazione a Catena 8 agosto 2025: le Giù al Nord
Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 8 agosto 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto diventare campionesse le Giù al Nord, tre studentesse di Design che si sono conosciute all’Università a Milano, ma che vengono da altre parti d’Italia.
Le Giù al Nord – Giulia, Eleonora e Alice, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro primo tentativo non sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 18.000 euro. Peccato!
Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.
Video puntata Reazione a Catena 8-8-2025
La soluzione di stasera è: PESANTE.