Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 6 agosto 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campioni i Giramondo, marito, moglie e un’amica che vivono in Piemonte, ma sono originari di altre zone.

I Giramondo – Christian, Teresa e Diana, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro secondo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 3.625 euro. Bravissimi!

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: LEGATA.

