Reazione a Catena 5 ottobre 2025: le Tre Stagioni

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 5 ottobre 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto diventare campionesse le Tre Stagioni di Novara, tre amiche che sono nate in tre stagioni differenti
Le Tre Stagioni – Egle, Chiara e Raffaella, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro primo tentativo non sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 31.500 euro. Peccato!
Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.
Video puntata Reazione a Catena 5-10-2025
La soluzione di stasera è: INTERDETTO.