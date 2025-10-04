Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 4 ottobre 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campioni i Metà e Metà di Campobasso. Il nome si riferisce al fatto che sono tutti e tre metà molisani e metà di un’altra regione.

I Cima di Rapa – Antonia, Mariagrazia e Francesco, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro secondo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 26.250 euro. Bravi!

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: ISTITUTO.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram