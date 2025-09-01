Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 31 agosto 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campioni gli Smamma di Varese, un papà con le sue due figlie.

Gli Smamma – Marco, Sara e Marta, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro quarto tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 34.500 euro. Peccato, riproveranno domani!

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: CAPOLINEA.

