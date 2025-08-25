Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 25 agosto 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto diventare campioni i Ferri Vecchi, tre ragazzi che vivono a Bologna, anche se provengono da altre parte d’Italia. Sono tutti e tre infermieri, strumentisti in sala operatoria.

I Croceristi – Lucia, Marco e Martina, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro terzo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 37.000 euro. Peccato!

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: FONDO.

