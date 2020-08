Reazione a Catena 25 agosto 2020: gli Amici al Bar (video)

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 25 agosto 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni ancora una volta gli Amici al Bar.

Gli Amici al Bar – Paolo, Riccardo e Daniel -, in questo nuovo tentativo, non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 7.063 euro. Peccato, ma non era facile.

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: DISTANZA