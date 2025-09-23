Reazione a Catena 23 settembre 2025: i Ribolliti vincono 5.750 euro
Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 23 settembre 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto diventare campioni i Ribolliti, mamma, figlia e il fidanzato della figlia provenienti da Pisa e Firenze.
I Ribolliti – Laura, Samuele e Linda, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro primo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 5.750 euro. Bravi!
Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.
Video puntata Reazione a Catena 23-9-2025
La soluzione di stasera è: RISMA.