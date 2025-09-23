Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 23 settembre 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto diventare campioni i Ribolliti, mamma, figlia e il fidanzato della figlia provenienti da Pisa e Firenze.

I Ribolliti – Laura, Samuele e Linda, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro primo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 5.750 euro. Bravi!

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: RISMA.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram