Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 21 settembre 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campioni i Pane e Miele, papà e due figli di Rieti. Il nome deriva dal fatto che il papà si prepara spesso un panino con ricotta e miele dopo cena.

I Pane e Miele – Filippo, Nora e Simone, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro quarto tentativo sono riusciti ancora ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 13.375 euro. Bravi! Il loro montepremi totale va quindi a 38.393 euro.

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: SCACCO.

