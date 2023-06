Reazione a Catena 2023, come partecipare ai casting?

Torna il gioco che rinfresca la mente: da lunedì 19 giugno 2023, alle 18:45, su Raiuno parte la nuova edizione di Reazione a Catena, ormai un classico della televisione estiva. Alla conduzione ritroviamo Marco Liorni, esperto accompagnatore del pubblico tra le catena e i giochi che hanno sempre al centro le parole e le associazioni tra di loro.

Il format, di successo, non cambia: due squadre composte da tre persone ciascuna si sfidano in una serie di giochi per accumulare denaro, fino all’“Intesa vincente”, la sfida finale in cui la squadra che indovina il maggior numero di parole diventa campionessa.

Questa può quindi affrontare la catena finale, in cui il montepremi può dimezzarsi ad ogni errore. All’ultima parola, i vincitori possono decidere se ricevere un aiuto dimezzando ulteriormente il montepremi oppure tentare di dare la parola che potrebbe far vincere loro quanto preservato.

Ai giochi già conosciuti dal pubblico, come le catene musicali e le zip, se ne aggiunge uno nuovo, il “Quattro per una”, in cui si deve indovinare una parola sulla base di quattro indovinelli. Un modo per rinnovare un gioco molto apprezzato dal pubblico, tant’è che questa edizione potrebbe protrarsi addirittura fino a fine dicembre, occupando anche metà della stagione autunnale e invernale, quella più appetibile per gli investitori.

Ma come partecipare ai casting di Reazione a Catena? Proprio in virtù del fatto che questa edizione potrebbe durare molto a lungo, la ricerca dei concorrenti non è finita ma è tuttora in corso. Chiunque avesse due amici o familiari o colleghi con cui ha una buona intesa e volesse provare a partecipare, può visitare il sito www.rai.it/raicasting e cliccare sulla pagina dedicata a Reazione a Catena. Quindi, previa registrazione, si possono lasciare i propri dati e sperare di essere ricontattati dalla redazione. In bocca al lupo!