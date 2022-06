Reazione a Catena 2022, il casting

Da sedici anni a questa parte non è estate se non inizia Reazione a Catena. Il quiz di Raiuno è pronto a tornare, da lunedì 6 giugno 2022 alle 18:45, con nuove associazioni di parole con cui le squadre in gara si metteranno alla prova, per vincere la puntata e, oltre alla possibilità di tornare il giorno successivo, anche quella di portarsi a casa il montepremi accumulato.

Ma come si fa a partecipare a Reazione a Catena 2022? Va detto innanzitutto che i casting, anche se il programma è in onda continuano ad esserci, soprattutto considerato che quest’anno il programma -ancora condotto da Marco Liorni– si allunga fino al 30 ottobre: sarà, quindi, l’edizione più lunga di sempre.

Per partecipare come concorrenti basta quindi andare sul sito di Rai Casting, dedicato alla selezione di concorrenti per i vari programmi televisivi della tv pubblica. Da lì, una volta registrati (gratuitamente) è possibile andare sulla pagina dedicata a Reazione a Catena e procedere con la candidatura.

Il preserale estivo conferma nell’associazione logica di parole la sua formula vincente. Un gioco fresco, leggero, che permette a tutti divertendosi di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana, facendo fare ai concorrenti e a chi lo segue da casa, un po’ di “ginnastica mentale” che “rinfresca la mente”.

Ogni stagione sono più di 7.000 le diverse associazioni di parole da risolvere e indovinare. Ogni puntata 6 concorrenti, divisi in due squadre da 3, si contendono il montepremi tra “catene musicali”, “zip” e “intese vincenti”.