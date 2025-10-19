Reazione a Catena 19 ottobre 2025: le Tre Stagioni

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 19 ottobre 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campionesse le Tre Stagioni di Novara, tre amiche nate in tre stagioni differenti.

Le Tre Stagioni – Egle, Chiara e Raffaella, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro quattordicesimo tentativo non sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e senza aver acquistato la parola finale, valeva 1141 euro. Peccato! Il loro montepremi totale rimane quindi a 127.166 euro.

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: CAMPANA.