Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 17 settembre 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto diventare campionesse le Luminarie, tre giovani ragazze che vivono a Pisa, laureate in Ingegneria Biomedica.

Le Luminarie – Paola, Antonella e Ester, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro primo tentativo sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 4.750 euro. Brave!

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: PRESENTE.

