Reazione a Catena 17 ottobre 2025: le Tre Stagioni vincono 76.500 euro!

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 17 ottobre 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campionesse le Tre Stagioni di Novara, tre amiche nate in tre stagioni differenti.
Le Tre Stagioni – Egle, Chiara e Raffaella, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro tredicesimo tentativo sono riuscite ancora ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo aver acquistato la parola finale, valeva 76.500 euro. Che colpaccio! Il loro montepremi totale va quindi a 127.166 euro.
Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.
Video puntata Reazione a Catena 17-10-2025
La soluzione di stasera è: TASTO.