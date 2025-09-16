Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 16 settembre 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campioni le Matricole, tre giovanissimi amici della provincia di Milano.

Le Matricole – Matteo, Andrea e Tommaso, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro secondo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 727 euro. Peccato! Il loro montepremi rimane quindi a 727 euro.

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: CAPOLINO.

