Reazione a Catena 15 luglio 2020: Le Coast to Coast

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, mercoledì 15 luglio 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto confermarsi Le Coast to Coast. Le campionesse prendono il loro nome dal desiderio di compiere un viaggio negli USA lungo la leggendaria Route 66, proprio da una costa all’altra.

Le Coast to Coast – Fabiola, Gaia e Viviana -, al loro secondo tentativo non sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 55.000 euro. Il loro montepremi totale rimane dunque a zero.

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: CENTOTREDICI.