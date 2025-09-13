Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 13 settembre 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campioni i Doppia Coppia di Novellara (Reggio Emilia). Il nome deriva dal fatto che la capitana è la gemella di uno e la fidanzata dell’altro.

I Doppia Coppia – Luca, Serena e Samuele, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro secondo tentativo sono riusciti ancora ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 1.641 euro. Bravi! Il loro montepremi totale va quindi a 30.641 euro.

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: RISVOLTO.

