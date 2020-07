Reazione a Catena 13 luglio 2020: Le Carte in Tavola

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, lunedì 13 luglio 2020. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni Le Carte in Tavola. Provenienti da Lecce, i campioni prendono il loro nome dalla passione per i giochi da tavolo, per la quale si riuniscono una volta alla settimana.

Le Carte in Tavola – Francesca, Sofia e Luigi -, al loro terzo tentativo non sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti, valeva 17.000 euro. Il loro montepremi totale rimane dunque a 1.000 euro circa.

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: COMUNE.