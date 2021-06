Reazione a Catena 12 giugno 2021: i Tre alla Seconda vincono

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, sabato 12 giugno 2021. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni e in onda in questi giorni con la Sfida dei Campioni, ha visto tornare campioni i Tre alla Seconda, tre fratelli che lo scorso anno sono rimasti campioni per ben 25 volte.

I Tre alla Seconda – Marco, Francesco e Tommaso, i Fratelli Bartoloni – nel loro nuovo tentativo sono riusciti ancora ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena, che stasera, dopo alcuni dimezzamenti e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 1.579 euro. Bravi!

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 50.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: ESTRAZIONE.