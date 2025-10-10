Reazione a Catena 10 ottobre 2025: le Tre Stagioni

Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 10 ottobre 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campionesse le Tre Stagioni di Novara, tre amiche nate in tre stagioni differenti.
Le Tre Stagioni – Egle, Chiara e Raffaella, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro sesto tentativo non sono riuscite ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 14.125 euro. Peccato! Il loro montepremi totale resta quindi a 37.313 euro.
Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.
Video puntata Reazione a Catena 10-10-2025
La soluzione di stasera è: COMPRESO.