Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 1 ottobre 2025. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campioni i Cima di Rapa, due ragazzi di Corato (Bari) e una ragazza di Bisceglie (BAT). Due di loro sono una coppia.

I Cima di Rapa – Francesco, Domenico e Daniela, questi i nomi dei componenti della squadra -, al loro settimo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 14.500 euro. Bravissimi! Il loro montepremi va quindi a 32.016 euro.

Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 66.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

La soluzione di stasera è: CASTAGNE.

